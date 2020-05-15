«Интер» и Мертенс согласовали условия контракта За трансфер 33-летнего бельгийца миланскому клубу платить не придется.

La Repubblica сообщает о том, что «Интер» и 33-летний бельгийский нападающий Дрис Мертенс согласовали условия двухлетнего контракта.

Мертенс присоединится к сине-черным после завершения нынешнего сезона с окончанием действия соглашения с «Наполи». «Интер» заплатит бельгийцу 4 миллиона евро подъемных, а далее будет выплачивать по 5 миллионов в год.

Дрис выступает за «Наполи» с июля 2013 года после перехода из голландского ПСВ. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах с учетом разных турниров.