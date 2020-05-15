Владимир Федотов: Рад, что Саша Кокорин остается в «Сочи» до завершения сезона 29-летний нападающий играет за сочинскую команду на правах аренды.

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов заявил, что он очень рад тому факту, что Александр Кокорин останется в команде до фактического завершения сезон-2019/20.

Напомним, что сегодня было принято решение о том, что чемпионат России возобновится 21 июня. Права на Кокорина по-прежнему принадлежат «Зениту», а первоначально срок аренды был рассчитан до конца мая.

«Всякое могло быть с Сашей, – заявил Федотов и интервью «РИА Новости». – Мы только рады, что он останется с нами до фактического завершения сезона. Здорово, что футболистам можно соблюдать, так сказать, правило Fair Play, и они смогут помочь команде, в которой играли в течение сезона

Естественно ребят никто не может заставить. У нас таких не очень много, но, наверное, это будет консолидированное решение. Ребята понимают всю ситуацию, и, думаю, что никто не будет портить отношения. Весь мир находится в этой ситуации, сейчас не время ломать копья».

ФИФА рекомендовала клубам продлить контракты, которые были рассчитаны до 31 мая и 30 июня до фактического завершения сезона-2019/20. Новые сделки и соглашения не будут регистрировать, пока все турниры не доиграют.

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Сочинская команда после 22 туров занимает 12-е место, набрав 24 очка.