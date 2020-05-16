СМИ: «Спартак» выкупил Соболева за 4,5 млн евро Об этом сообщает Metaratings.ru.

Российский нападающий Александр Соболев перешел в московский «Спартак» на постоянной основе.

Согласно источнику, столичный клуб выкупил игрока у «Крыльев Советов».

Напомним, футболист был арендован этой зимой. По условиям соглашения, красно-белые могли приобрести его до 15 мая за 4,5 млн евро.

Отмечается, что «Спартак» воспользовался этой опцией, о чем объявит в ближайшее время.

Добавим, что 23-летний Соболев провел в московском клубе четыре матча и отдал три голевых паса.