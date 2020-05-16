Тихонов поддержал решение РФС о досрочном завершении ФНЛ Ранее стало известно, что аналогичное решение принято в ПФЛ.

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал новость о возобновлении РПЛ, а также объяснил, почему РФС поступил верно, досрочно завершив сезон в ФНЛ.

«Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом. Я понимал, что все ждут руководства сверху. Все были готовы дальше играть, так что решение ожидаемое. Остановка ФНЛ – это форс-мажор. Из этой ситуации нужно выходить. Я работал там и знаю, что это такое. Очень много перелетов. Люди не смогут делать это, так как клубы там не летают чартерами. К тому же рейсов стало меньше.

Лига видит ситуацию с распространением коронавируса. Наверное, там больше знают, поэтому решили остановить. ФНЛ – очень сложный турнир. Клубы тратят сутки, чтобы долететь и сыграть. У меня был такой случай. Однажды мы 19 часов добирались из Красноярска в Воронеж, а потом обратно. Через два дня еще матч. Как играть?» – цитирует Тихонова «Матч ТВ».