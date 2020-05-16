Тихонов поддержал решение РФС о досрочном завершении ФНЛ

Бывший полузащитник московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал новость о возобновлении РПЛ, а также объяснил, почему РФС поступил верно, досрочно завершив сезон в ФНЛ.
«Возобновление РПЛ не стало для меня сюрпризом. Я понимал, что все ждут руководства сверху. Все были готовы дальше играть, так что решение ожидаемое. Остановка ФНЛ – это форс-мажор. Из этой ситуации нужно выходить. Я работал там и знаю, что это такое. Очень много перелетов. Люди не смогут делать это, так как клубы там не летают чартерами. К тому же рейсов стало меньше.
Лига видит ситуацию с распространением коронавируса. Наверное, там больше знают, поэтому решили остановить. ФНЛ – очень сложный турнир. Клубы тратят сутки, чтобы долететь и сыграть. У меня был такой случай. Однажды мы 19 часов добирались из Красноярска в Воронеж, а потом обратно. Через два дня еще матч. Как играть?» – цитирует Тихонова «Матч ТВ».
И все-таки – революция. Владимир Драчев доживает последние месяцы на посту президента СБР Шансов сохранить свое место после отчетно-выборной конференции у него практически нет. 23.04.2020 14:30 Биатлон Чикирис Олег Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Бундеслига против расчеловечивания. Колонка Отара Кушанашвили Наш обозреватель и пламенный трибун поет песнь немецкому футболу накануне рестарта одного из топ-чемпионатов. 15.05.2020 20:49 Футбол Кушанашвили Отар Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Смолове и Дзюбе, Надале и Федерере. 29.04.2020 00:00 Теннис Григорьевская Юлия Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий Гэтжи поставил жирную точку. Пять лет противостояния Хабиба и Тони – псу под хвост 10 мая на турнире UFC 249 в Джексонвилле (США) Джастин Гэтжи выступил киллером исторического противостояния между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. 13.05.2020 15:00 ММА Ващенко Сергей Тейшейра неожиданно финишировал Смита, Ротвелл вызвал на бой Олейника (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 171. Главный бой завершился тотальным избиением. 14.05.2020 07:30 ММА Ващенко Сергей Евгений Левченко: Знаю геев среди футболистов и судей, но они не обязаны об этом кричать Бывший полузащитник сборной Украины, возглавляющий футбольный профсоюз Нидерландов, в прямом эфире инстаграма Марии Командной не стал лезть за словом в карман. 16.05.2020 07:36 Футбол Григорьевская Юлия «Фергюсон сделал несколько глупых вещей. Например – согласился на бой с Гэтжи» (ВИДЕО) Боец смешанного стиля Александр Волков в очередном выпуске Sportcast рассказал о поединке Джастина Гэтжи с Тони Фергюсоном, правилах UFC и своих гонорарах. 13.05.2020 20:00 ММА Григорьевская Юлия Драчев – регионам: Члены Правления занимают деструктивную позицию Президент СБР Владимир Драчев направил письма в регионы с отчетом о проделанной работе и аргументацией своей позиции по основным вопросам. 12.05.2020 18:00 Биатлон Чикирис Олег