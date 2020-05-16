Кокорин останется в «Сочи» до конца текущего сезона Ранее сообщалось, что игрок интересен римскому «Лацио».

Российский форвард Александр Кокорин продолжит выступления за «Сочи». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора «Зенита» Александра Медведева.

Напомним, футболист перебрался в команду Владимира Федотова на правах аренды. Это случилось в январе 2020 года. По условиям соглашения аренда нападающего действует до мая.

Ранее стало известно, что РФС решил доигарть этот сезон РПЛ. Он будет возобновлен 21 июня.

Добавим, что контракт Кокорина с «Зенитом» также истекает в мае.