Серию А могут доиграть в формате плей-офф Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина высказался о возможном возобновлении сезона.

«Мы рассматриваем разные варианты, в том числе и доигровку серии А в формате плей-офф. Когда планируем вернуть турнир? Есть вероятность, что это случится 13 июня», – цитирует функционера Rai.

Ранее сообщалось, что команды вернутся к тренировкам 18 мая. При этом некоторые клубы отказываются соблюдать медицинский протокол, который нужно соблюдать в ходе занятий.