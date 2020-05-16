«Ливерпуль» готов заплатить за воспитанника «Реала» 45 млн евро - Советский спорт
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16 мая 2020 11:10ФутболГичунцев Артур

«Ливерпуль» готов заплатить за воспитанника «Реала» 45 млн евро

Об этом сообщает La Razon.

Защитник «Реала Сосьедад» Диего Льоренте привлек внимание «Ливерпуля».

Согласно источнику, англичане готовы выплатить сумму отступных за игрока, которая составляет 45 млн евро. Отмечается, что трансфер испанца может состояться в летнее межсезонье.

Напомним, 26-летний игрок – воспитанник мадридского «Реала». Он провел три матча за основной состав и покинул команду в 2017 году за семь млн евро.

В текущем сезоне Льоренте отыграл 20 матчей и отдал два голевых паса. Его контракт действует до 2022 года, а трансферный лист оценивается в 20 млн евро.

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