Александр Хацкевич: До конца года матчи пройдут без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа Клуб вернулся в элитный дивизион спустя 16 лет.

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич высказался о досрочном завершении сезона в ФНЛ, а также поделился ожиданиями от выступления в РПЛ.

«Мы были готовы к продолжению первенства, но в ФНЛ своя специфика – сложная логистка, большие расстояния. На первом месте должно стоять здоровье людей. Могу только сказать, что «Ротор» готов к выступлению в Премьер-лиге. После чемпионата мира 2018 в городе остался потрясающий стадион, на который болельщик ходит с удовольствием, создана инфраструктура.

До конца года футбольные матчи в России будут проходить без зрителей? Для Волгограда это будет катастрофа! Весь город очень ждал возвращения команды в элиту – если матчи будут проходить при пустых трибунах, болельщики не смогут прочувствовать на себе весь этот праздник. Мы играем для них. Хотелось бы, чтобы ситуация поскорее разрешилась. Но главное – чтобы все были живы и здоровы», – цитирует специалиста Sportbox.ru.

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