СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» этим летом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться в команде из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Отмечается, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал», однако, француз уже сообщил испанцам, что не покинет клуб в летнее межсезонье.
«Сливочные», в свою очередь, не отказались от идеи с переходом игрока и постараются заполучить его в следующем году.
В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.
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