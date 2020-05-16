СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» этим летом - Советский спорт
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16 мая 2020 12:13ФутболГичунцев Артур

СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» этим летом

Об этом сообщает L'Equipe.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться в команде из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал», однако, француз уже сообщил испанцам, что не покинет клуб в летнее межсезонье.

«Сливочные», в свою очередь, не отказались от идеи с переходом игрока и постараются заполучить его в следующем году.

В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.

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