СМИ: Мбаппе отказался от трансфера в «Реал» этим летом Об этом сообщает L'Equipe.

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе принял решение остаться в команде из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Отмечается, что в его услугах заинтересован мадридский «Реал», однако, француз уже сообщил испанцам, что не покинет клуб в летнее межсезонье.

«Сливочные», в свою очередь, не отказались от идеи с переходом игрока и постараются заполучить его в следующем году.

В минувшем сезоне 21-летний Мбаппе отыграл 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.