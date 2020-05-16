Источник: «Авангард» по своей инициативе покинул ФНЛ Такое решение принято из-за финансовых проблем.

Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ, о чем информирует «Матч ТВ». Отмечается, что причиной послужило сокращение бюджета.

Также сообщается, что команду по окончании сезона покинут сразу 12 игроков, чьи контракты истекают этим летом. Остальные футболисты, у которых есть предложения из ФНЛ, могут покинуть коллектив. Вопрос с переходом каждого будет решаться индивидуально.

Добавим, что накануне, 15 мая РФС досрочно завершил сезон в ФНЛ и ПФЛ.