Источник: «Авангард» по своей инициативе покинул ФНЛ

Курский «Авангард» добровольно опустится из ФНЛ в ПФЛ, о чем информирует «Матч ТВ». Отмечается, что причиной послужило сокращение бюджета.
Также сообщается, что команду по окончании сезона покинут сразу 12 игроков, чьи контракты истекают этим летом. Остальные футболисты, у которых есть предложения из ФНЛ, могут покинуть коллектив. Вопрос с переходом каждого будет решаться индивидуально.
Добавим, что накануне, 15 мая РФС досрочно завершил сезон в ФНЛ и ПФЛ.
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