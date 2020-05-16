Овчинников – об уходе Семина: Не хочу никого обвинять, но к таким людям должно быть уважение Об уходе специалиста клуб объявил 14 мая.

Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал решение «Локомотива» расстаться с Юрием Семиным.

«Очень трудно давать оценку некоторым вещам, потому что я не знаю все, что происходит между Юрием Палычем и руководством. Но то, как это было сделано, как простому человеку мне не очень нравится.

Все-таки люди такого калибра должны уходить красиво. Не хочу никого обвинять, просто хочется, чтобы к таким людям было уважение всегда. У нас их немного», – цитирует специалиста агентство «РИА Новости».

Семин работал с командой в разные годы. Под его руководством красно-зеленые три раза выигрывали чемпионат России и шесть раз Кубок страны.

Добавим, что с 1 июня 2020 года новым главным тренером «Локомотива» станет сербский специалист Марко Николич.