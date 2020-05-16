Опубликована фотография новой формы «Реала»

Немецкая компания Adidas завершила работу по созданию домашней формы мадридского «Реала» на сезон-2020/21.

Судя по снимку, экипировка выполнена в классическом белом цвете. По бокам пущена розовая линия. Также розовым цветом с черными вставками выделены рукава.

Ранее сообщалось, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.

В данный момент мадридский клуб занимает второе место, уступая лидирующей «Барселоне» два очка.