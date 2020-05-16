Опубликована фотография новой формы «Реала» - Советский спорт
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16 мая 2020 14:22ФутболГичунцев Артур

Опубликована фотография новой формы «Реала»

Соответствующий снимок появился на сайте портала Footyheadlines.

Немецкая компания Adidas завершила работу по созданию домашней формы мадридского «Реала» на сезон-2020/21.

Судя по снимку, экипировка выполнена в классическом белом цвете. По бокам пущена розовая линия. Также розовым цветом с черными вставками выделены рукава.

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Ранее сообщалось, что чемпионат Испании, прерванный из-за пандемии коронавируса, возобновят 13 июня.

В данный момент мадридский клуб занимает второе место, уступая лидирующей «Барселоне» два очка.

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