«Краснодар», «Динамо» и «Локомотив» ведут борьбу за игрока «Метца»

Защитник французского «Метца» Мамаду Фофана может перебраться в чемпионат России. Об этом заявил его агент Секу Траоре.
«Мамаду в России интересен «Краснодару», «Динамо» и «Локомотиву». Большой интерес проявляют «Краснодар» и «Динамо», но решать будут по окончании сезона.
«Краснодар» заинтересовался еще в январе и хотел его арендовать, когда в команде травмировались два защитника. Но «Метц» интересовал только трансфер.
В Европе еще на него смотрят «Рейнджерс» и «Саутгемптон», – цитирует агента Sport24.ru.
22-летний Фофана выступает за «Метц» с июля 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч. Также на его счету 17 матчей и один гол за сборную Мали.
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