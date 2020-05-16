Леонид Слуцкий: Мы начнем важнейшие семь туров в полуслепую

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о проблемах, которые могут возникнуть по ходу подготовки к возобновлению сезона.
«Футболисты выйдут из двухмесячного отпуска в разном состоянии. Кто-то с лишним весом, кто-то без. Но все клубы в одинаковом положении, это проблема не только «Рубина». Не знаю, сколько времени потребуется, чтобы привести их к одинаковому знаменателю.
Мы начнем важнейшие семь туров в полуслепую. Мы не будем понимать состояния футболистов. И это будет у всех. Это новая ситуация. Вряд ли кто-то из тренеров имеет четкие рецепты, как нужно действовать. Даже по ЦСКА знаю, что пауза влияет на игроков по-разному. Дело не в мастерстве, а в том, что тело воспринимает паузу по-разному.
ФИФА пошла навстречу. Пять замен – это плюс. Команды-лидеры всегда будут иметь преимущество, потому что у них длинная скамейка. У нас молодые игроки могут просесть за два месяца сильнее», – сказал Слуцкий в интервью комментатору «Матч ТВ» Нобелю Арустамяну.
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