Полузащитник «Ювентуса» Рабьо хочет перейти в «Эвертон» Об этом сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо сообщил руководству о желании покинуть клуб по окончании сезона.

Согласно источнику, французский футболист готов перебраться в «Эвертон». Отметим, что команду тренирует итальянец Карло Анчелотти, при котором игрок дебютировал за «ПСЖ».

«Юве» не против ухода игрока, однако, хотят включить его в какую-либо сделку. Проблема в том, что «старой синьоре» не интересны игроки «Эвертона», поэтому сделка может не состояться.

Напомним, 25-летний Рабьо стал игроком «Юве» летом 2019 года. В текущем сезоне он провел 24 матча.