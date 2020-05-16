Андрей Червиченко: Не случись пандемии, «Спартак» выше шестого места не поднялся бы Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил игру красно-белых в текущем сезоне.

- На мой взгляд, на протяжении всего сезона «Спартак» выглядит посредственно. Не случись пандемии коронавируса, выше шестого места они все равно бы не поднялись. А сейчас у москвичей может появиться шанс заскочить выше. Многое будет зависеть от состояния «Ростова» и ЦСКА», - цитирует Червиченко RT.

Ранее Червиченко заявил, что госпитализация владельца «Спартака» Леонида Федуна, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, не отразится на управлении клубом.

Накануне исполком РФС единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Все игры чемпионата пройдут при пустых трибунах.