Ролан Гусев: ЦСКА навяжет борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром» Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев верит, что армейцам удастся побороться за места в Лиге чемпионов.

- Хорошо, что чемпионат возобновится, но жаль, что все матчи пройдут при пустых трибунах. Думаю, армейцы в состоянии все же пробиться в Лигу чемпионов. Уверен, подопечные Виктора Гончаренко навяжут борьбу «Локомотиву» с «Краснодаром», - цитирует Гусева RT.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата ЦСКА занимал пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая занимающим второе и третье места «Локомотиву» и «Краснодару» пять очков.

Накануне исполком РФС единогласно принял решение возобновить сезон 21 июня и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. По итогам сезона два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Все игры чемпионата пройдут при пустых трибунах.