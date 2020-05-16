Андрей Червиченко: Покупка Соболева обернется для «Спартака» выброшенными на ветер деньгами

- Александр ярко блеснул в первой половине сезона, но на этом все и закончилось. После того как на него обратили внимание и начали относиться серьезнее, Соболев забивать перестал. Так что покупка Соболева обернется для «Спартака» очередными выброшенными на ветер деньгами, - передает слова Червиченко RT.
Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны.
По итогам чемпионата два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.
Добавим, на момент приостановки сезона «Спартак» занимал восьмую строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, набрав после 22 туров 28 очков.
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