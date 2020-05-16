Андрей Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»

- Все будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного. Одна-две ошибки - и ты можешь пролететь мимо. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом «Ростов» смотрится ничуть не хуже, - цитирует Тихонова RT.
Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. По итогам чемпионата два клуба покинут РПЛ без стыковых матчей и напрямую поднимутся два лучших по спортивным результатам клуба ФНЛ. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.
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