Норвежец Холанд повторил 55-летний рекорд немецкого футбола

Открыв счет на 29-й минуте домашнего матча против «Шальке», 19-летний норвежец стал автором первого гола бундеслиги-2019/20 после возобновления турнира. Это был 10-й мяч норвежца в 9 играх чемпионата Германии. А с учетом Кубка страны и Лиги чемпионов он забил уже 13 голов в 12 матчах. Так быстро достичь этой отметки в немецкм клубном футболе ранее удавалось только Клаусу Матишеку в «Вердере»-1965.

Напомним, что в «Боруссию» Холанд перешел зимой из «Зальцбурга», в составе которого осенью отметил свой дебют в групповом турнире ЛЧ 8 голами в 6 матчах.