Александр Медведев: Будем обсуждать продление контрактов после решения правительства Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с продлением истекающих соглашений игроков с клубом.

- Все ли футболисты дали согласие на продление соглашений? Давайте мы дождемся решения правительства о возобновлении чемпионата и уже тогда будем это обсуждать, - цитирует Медведева ТАСС.

Как отмечает агентство, сразу у восьми футболистов «Зенита» срок действующих контрактов завершается в июне 2020 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга не ведет переговоров о трансфере нападающего Артема Дзюбы.

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. Согласно решению РФС в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.