Дубль Геррейру помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Шальке

В составе хозяев поля голами отметились Эрлинг Холанд (29-я минута), Рафаэл Геррейру (45, 63) и Торган Азар (48).
После этой встречи «Боруссия» набрала 54 очка и продолжает занимать вторую строчку в турнирной таблице бундеслиги, а «Шальке» с 37 очками опустился на восьмое место.
В следующем туре «Боруссия» в гостях сыграет против «Вольфсбурга», а «Шальке» на своем поле примет «Аугсбург».
Добавим, что в параллельном матче 26-го тура «Вольфсбург» в гостях взял верх над «Аугсбургом» - 2:1.
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