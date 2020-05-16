Ханс-Дитер Флик: В матче против «Униона» мы должны проявить характер Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча против «Униона».

- «Унион» - команда с классным менталитетом. Это агрессивная команда, стремящаяся угрожать воротам соперника. Лишь одного футбольного искусства будет недостаточно. Мы должны будем проявить характер и идти в единоборства, - цитирует Флика пресс-служба «Баварии».

Добавим, что встреча пройдет в воскресенье на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» и начнется в 19:00 по московскому времени.

На данный момент «Бавария» после 25 туров лидирует в турнирной таблице бундеслиги, в то время как «Унион» занимает 12-ю строчку.