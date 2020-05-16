Денис Глушаков – о матчах без зрителей: Ощущения специфические - как будто игроков просматриваем Хавбек «Ахмата» Денис Глушаков оценил возобновление чемпионата Германии матчами без зрителей.

«Понеслась. Скоро и мы подтянемся. Ощущения, конечно, специфические - как будто на трибуне на сборах игроков просматриваем», - написал полузащитник в своем «инстаграме».

Напомним, что в субботу матчами 26-го тура был возобновлен чемпионат Германии. Все состоявшиеся матчи тура прошли при пустых трибунах.

Добавим, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны.