Мертенс продолжает переговоры с «Наполи» по новому контракту Бельгийский нападающий Дрис Мертенс может остаться в «Наполи».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на TV Luna, Мертенс все еще продолжает переговоры с неаполитанской командой, и есть шанс, что стороны смогут согласовать условия нового двухлетнего контракта.

Ранее сообщалось, что 33-летний форвард готов к переходу в «Интер» и уже договорился с миланским клубом о деталях личного контракта.

Отметим, что выступает за «Наполи» с июля 2013 года после перехода из голландского ПСВ. В нынешнем сезоне на его счету 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах с учетом разных турниров.