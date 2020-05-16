«Спартак» связался с агентами Лаксальта

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, представители российского клуба, который в январе уже пытался приобрести Лаксальта, не желавшего на тот момент покидать Италию, в последние часы вновь восстановили контакты с агентами футболиста, чтобы понять ситуацию с возможным трансфером хавбека.

Отмечается, что левым полузащитником «Милана» также интересуются еще два российских клуба – «Краснодар» и «Локомотив», которые также готовы присоединиться к борьбе за 27-летнего уругвайца.

Добавим, что Лаксальт первую половину сезона провел в «Торино» на правах аренды, записав на свой счет одну результативную передачу в 16 матчах серии А.