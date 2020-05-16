Два игрока «Пармы» сдали положительные тесты на коронавирус «Парма» подтвердила, что все футболисты и персонал клуба сдали тесты на COVID-19.

Как сообщает Football Italia, «Парма» объявил, что два игрока были изолированы после положительного результата теста на COVID-19.

«У обоих положительный результат был показан на первом тесте и отрицательный на втором, который был выполнен 24 часа спустя. Спортсмены, находятся в отличном состоянии, без симптомов, тем не менее они были немедленно изолированы, а клуб продолжит следить за ними», - говорится в сообщении.

Отмечается, что остальная часть команды приступит к тренировкам с понедельника.