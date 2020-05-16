«Ювентус» готов заплатить за трансфер Милика 50 миллионов евро «Ювентус» намерен подписать центрального нападающего «Наполи» Аркадиуша Милика.

Как сообщает Tuttosport, туринский клуб готов предложить за 26-летнего форварда сборной Польши 50 миллионов евро.

Добавим, что Милик перешел в «Наполи» из «Аякса» в августе 2016 года. С тех пор поляк провел за неаполитанскую команду 109 матчей и записал на свой счет 46 забитых мячей и пять голевых передач.