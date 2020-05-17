Юрген Клопп: К моменту возобновления чемпионата «Ливерпуль» будет в максимально хорошей форме Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что его команда к моменту возобновления чемпионата будет находиться в наилучшей форме.

- Мы находимся в точно такой же ситуации, как и остальные команды. Когда бы мы ни начинали, у нас будет одинаковое время для подготовки, и наша работа, как всегда, заключается в том, чтобы использовать ситуацию, в которой мы находимся. Мы будем в максимально хорошей форме к моменту возобновления чемпионата.

Мы все начали играть в футбол без болельщиков, и нам нравилась эта игра не из-за атмосферы на стадионе. Между тем, мы к этому привыкли и знаем, что это настоящий футбол. Но теперь, если мы не сможем так играть в течение нескольких месяцев, надеюсь, всего лишь нескольких, это не значит, что эта игра перестала быть замечательной. Я действительно надеюсь, что это сработает в Германии, и тогда в какой-то момент мы сможем возобновить сезон и в Англии, - приводит слова Клоппа The Guardian.

Напомним, что на момент приостановки чемпионата «Ливерпуль» лидировал в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий на втором месте «Манчестер Сити» на 25 очков.