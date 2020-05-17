Уэйн Руни: Я был опустошен, когда уволили ван Гала Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни считает, что клуб совершил огромную ошибку, отправив в отставку Луи ван Гала.

- Я был опустошен, когда Луи уволили. Для меня было огромной радостью работать с ним. Мы должны были оставить его на третий сезон. Мы были бы намного сильнее. Я чувствовал, что ситуация улучшается, а игроки стали понимать его видение. За эти два сезона я узнал больше, чем от любого другого тренера. Вот почему я буду вечно ему благодарен. Не только за то, что сделал меня капитаном, но и за то доверие, которое он оказывал мне. К тому же в то время я решил, что хочу стать тренером, таким образом, для меня работа с Луи была бесценна, на мой взгляд, и я смог многому научиться у него, - цитирует Руни Daily Mail.

Напомним, что голландец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 годы, одержав с командой 54 победы в 103 матчах.