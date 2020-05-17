«Барселона» и «Реал» заинтересованы в нападающем «Боруссии» Санчо - Советский спорт
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17 мая 2020 09:59Футбол

«Барселона» и «Реал» заинтересованы в нападающем «Боруссии» Санчо

Нападающий дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Daily Star со ссылкой на The Athletic, «Барселона» и «Реал» вступили в контакт с представителями 20-летнего вингера «Боруссии».

Ранее сообщалось, что самым заинтересованным в переходе Санчо остается «Манчестер Юнайтед», однако финансовые последствия, связанные с пандемией коронавируса, не позволят «манкунианцам» осуществить переход нападающего раньше лета 2021 года.

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