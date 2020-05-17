«Барселона» и «Реал» заинтересованы в нападающем «Боруссии» Санчо

Как сообщает Daily Star со ссылкой на The Athletic, «Барселона» и «Реал» вступили в контакт с представителями 20-летнего вингера «Боруссии».
Ранее сообщалось, что самым заинтересованным в переходе Санчо остается «Манчестер Юнайтед», однако финансовые последствия, связанные с пандемией коронавируса, не позволят «манкунианцам» осуществить переход нападающего раньше лета 2021 года.
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