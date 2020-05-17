Денис Мацуев: Уверен, что Семин еще поработает - Советский спорт
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17 мая 2020 10:15Футбол

Денис Мацуев: Уверен, что Семин еще поработает

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев надеется, что главный тренер «Локомотива» Юрий Семин продолжит работать в качестве тренера.

- Желаю ему здоровья и чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально, - цитирует Мацуева ТАСС.

Напомним, что в минувший четверг «Локомотив» объявил о решении не продлевать контракт с 73-летним специалистом.

Напомним, что под руководством Семина «Локомотив» после 14-летнего перерыва стал чемпионом России (сезон-2017/18), а также дважды становился обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).

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