Денис Мацуев: Уверен, что Семин еще поработает

- Желаю ему здоровья и чтобы он не уходил на пенсию как тренер. Потому что, как мы видим, на его примере годы не берут свое, и я уверен, что он еще поработает, а мы ему поможем эмоционально, - цитирует Мацуева ТАСС.
Напомним, что в минувший четверг «Локомотив» объявил о решении не продлевать контракт с 73-летним специалистом.
Напомним, что под руководством Семина «Локомотив» после 14-летнего перерыва стал чемпионом России (сезон-2017/18), а также дважды становился обладателем Кубка России (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубка страны (2019).
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