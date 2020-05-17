Шамиль Газизов: 18 мая сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в понедельник команда возобновит тренировки.

- 18 мая мы собираемся, сдаем тесты на коронавирус и начинаем тренироваться с определенными ограничениями. Пока будем заниматься группами на футбольном поле, - цитирует Газизова ТАСС.

Напомним, что на заседании исполкома РФС, которое состоялось в пятницу, 15 мая, было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня. Согласно решению организации в связи с текущей эпидемической обстановкой все оставшиеся встречи сезона пройдут при пустых трибунах.