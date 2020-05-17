Виллиан: Наше здоровье должно быть на первом месте

- Честно говоря, насколько я вижу, многим игрокам - большинству, я бы сказал, - не нравится идея возвращения прямо сейчас. Мы очень хотим вернуться, нам очень не хватает футбола, но для нас это должно быть безопасно. Вот как мы на это смотрим. Наше здоровье должно быть на первом месте. Так что игрокам не нравится идея с возобновлением сезона до тех пор, пока это не станет абсолютно безопасным, - цитирует Виллиана Evening Standard.
В минувший понедельник правительство Англии в понедельник опубликовало условия для выхода из режима самоизоляции, введенного для ограничения распространения коронавируса. Опубликованный документ допускает с 1 июня возможность проведения «культурных и спортивных мероприятий при пустых трибунах для трансляции, избегая при этом риска крупномасштабных социальных контактов».
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