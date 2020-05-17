Синиша Михайлович: Ибрагимович точно не останется в «Милане»

- Златан звонил мне несколько дней назад, но мы посмотрим, что он решит сделать летом. Он точно не останется в Милане, хотя пока неизвестно, присоединится ли он к нам или вернется в Швецию, - цитирует Михайловича Telegraf.rs.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович отказался продлевать контракт с «Миланом» и намеревался вернуться в чемпионат Швеции.
Футболист «Айнтрахта» совершил «спасение года»! Поспорить может только Евгений Чернов (видео) В матче 26-го тура чемпионата Германии защитник Мартин Хинтереггер невероятным образом спас команду из Франкфурта от гола. 17.05.2020 08:44 Футбол Сергеев Иван UFC on ESPN 8. Что смотреть кроме главного боя? «Советский спорт» рассказывает о предстоящем турнире UFC, который пройдет в ночь с 16 на 17 мая в Джексонвилле. 16.05.2020 10:00 ММА Усачев Владислав Карен Хачанов: Заменил мясо креветками, прививаться от коронавируса не хочу Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 12.05.2020 10:00 Теннис Григорьевская Юлия Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 16:59 Фигурное катание Сергеев Иван Рекорды Бьорндалена и Фуркада – вовсе не вечные. Многие из них скоро побьет Бе После того, как этой весной Мартен Фуркад завершил карьеру, Йоханнес Бе лишился главного конкурента. Может ли он превзойти достижения француза и Бьорндалена? 03.05.2020 00:00 Биатлон Тигай Лев Бог шельму метит. No Semin, No Party После увольнения из «Локомотива» Юрия Семина у руководителей клуба начинаются непростые времена. 17.05.2020 07:52 Футбол Кузнецов Дмитрий Андрей Рублев: Шарапова или Курникова? Конечно, Маша Известный российский теннисист заглянул в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. 07.05.2020 09:00 Теннис Григорьевская Юлия Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:01 Фигурное катание Сергеев Иван Богатые не хотят помочь бедным? Почему в теннисе не могут собрать деньги для игроков «Советский спорт» - о планах Джоковича, Федерера, Надаля помочь низкорейтинговым теннисистам. И о том, почему их проект не нравится очень многим. 09.05.2020 14:00 Теннис Мысин Николай Алексей Сафонов: Чем больше игроков уйдет из «Локомотива», тем выгоднее Николичу Бывший агент Артема Дзюбы прокомментировал заявление председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова о том, что ряды вице-чемпионов России покинут восемь футболистов. 17.05.2020 13:20 Футбол