Синиша Михайлович: Ибрагимович точно не останется в «Милане» Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о будущих планах шведского форварда Златана Ибрагимовича.

- Златан звонил мне несколько дней назад, но мы посмотрим, что он решит сделать летом. Он точно не останется в Милане, хотя пока неизвестно, присоединится ли он к нам или вернется в Швецию, - цитирует Михайловича Telegraf.rs.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович отказался продлевать контракт с «Миланом» и намеревался вернуться в чемпионат Швеции.