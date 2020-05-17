«Реал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Шкриньяра - Советский спорт
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17 мая 2020 13:45Футбол

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Шкриньяра

«Реал» и «Манчестер Юнайтед» присоединись к борьбе за трансфер центрального защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Как сообщает газета Daily Mirror, 25-летний игрок обороны этим летом станет приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед» среди защитников.

Отмечается, что интерес к защитнику «Интера» также проявляет мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант покупки Шкриньяра в качестве замены 33-летнему Жерару Пике.

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