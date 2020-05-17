«Реал» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Шкриньяра

Как сообщает газета Daily Mirror, 25-летний игрок обороны этим летом станет приоритетной целью для «Манчестер Юнайтед» среди защитников.
Отмечается, что интерес к защитнику «Интера» также проявляет мадридский «Реал».
Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает вариант покупки Шкриньяра в качестве замены 33-летнему Жерару Пике.
Девочки, не ссорьтесь! Как повздорили Тарасова и Роднина и как нам помирить их Главный редактор «Советского спорта» – об очередном громком скандале последних суток. 14.05.2020 15:30 Фигурное катание Яременко Николай Массовое бегство от Тутберидзе – миф. У нее и по шесть человек уходило После перехода Александры Трусовой к Евгению Плющенко поднялась мощная волна слухов, что школу Этери Тутберидзе покидают и другие фигуристы. 14.05.2020 11:00 Фигурное катание Тигай Лев Як-15 взлетел выше всех. Тройка Якушев – Шадрин – Шалимов – лучшая в «Спартаке» «Советский спорт» продолжает определять лучшие звенья в истории отечественных клубов. На очереди «Спартак». 14.05.2020 20:00 Хоккей Домрачев Владислав Александр Тихонов: Правление СБР понимает, что им труба – вот и собирает конференцию Правление Союза биатлонистов России приняло решение о созыве внеочередной отчетно-выборной конференции. 23.04.2020 14:30 Биатлон Волохов Юрий В бундеслиге уже целуются, Слуцкий и Семак за Семина, коронавирус в «Локомотиве» В рубрике «Пока вы спали» - о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера. 17.05.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Алексей Сафонов: Чем больше игроков уйдет из «Локомотива», тем выгоднее Николичу Бывший агент Артема Дзюбы прокомментировал заявление председателя совета директоров «Локо» Анатолия Мещерякова о том, что ряды вице-чемпионов России покинут восемь футболистов. 17.05.2020 13:20 Футбол Григорьевская Юлия Медведева объяснила принципиальную разницу между Тутберидзе и своим нынешним тренером Орсером Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вышла в прямой эфир инстаграма известного французского одиночника Флорана Амодьо. 16.05.2020 16:59 Фигурное катание Сергеев Иван Трусова вспомнила момент, когда ее жизнь остановилась 15-летняя звезда фигурного катания Александра Трусова продолжила комментировать свой уход от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 15.05.2020 21:01 Фигурное катание Сергеев Иван Оверим нокаутировал Харриса, Иге победил Барбозу. Главные моменты турнира UFC on ESPN 8 (видео) В Джексонвилле (штат Флорида, США) прошел очередной турнир по смешанным единоборствам. В главном поединке шоу UFC on ESPN 8 Алистар Оверим во втором раунде победил Уолта Харриса. 17.05.2020 09:54 ММА Ващенко Сергей Рейтинг наездов. Панарин и коррупция, подзатыльник «Крыльям» от Кремля, «автомат» Уткина Герои нашего хит-парада несколько поумерили свой пыл за последнюю неделю – очевидно, вышли на плато. Но коронавирусное обострение все еще продолжается. 13.05.2020 23:30 Хоккей Кузнецов Дмитрий