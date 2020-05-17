Испанским футбольным клубам разрешили проводить командные тренировки с 18 мая Ла Лига сообщила клубам, что с понедельника они могут перейти к тренировкам в группах.

Как сообщает пресс-служба «Барселоны», с понедельника 18 мая клубы примеры войдут в третью фазу тренировок, которая допускает групповые занятия с участием до десяти игроков. Отмечается, что футболисты «Барселоны» приступят к тренировкам утром понедельника.