«Рома» может продать Дзаньоло в «Ливерпуль» «Рома» может быть вынуждена продать этим летом полузащитника Николо Дзаньоло в «Ливерпуль».

По информации Football Italia, римский клуб будет вынужден продать несколько игроков, чтобы компенсировать растущие долги.

Как сообщает издание со ссылкой на Corriere dello Sport, «Ливерпуль» является основным претендентом 20-летнего хавбека сборной Италии, который на данный момент восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки.

Отмечается, что еще одним игроком, который может покинуть «Рому» этим летом из-за ухудшившейся финансовой ситуации, может стать Лоренцо Пеллегрини - в переходе 23-летнего хавбека заинтересован «ПСЖ».