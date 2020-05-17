«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью - Советский спорт
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17 мая 2020 16:50ФутболШарафудинов Виктор

«Белшина» и «Витебск» сыграли вничью

В чемпионате Белоруссии продолжается девятый тур.

Матч белорусской высшей лиги «Белшина» – «Витебск» закончился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 63-й минуте, когда Сергей Глебко реализовал пенальти. На 78-й бразильский защитник «Витебска» Жулио Сезар восстановил равновесие точным ударом со штрафного.

«Витебск» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

«Белшина» находится на последней 16-й строчке, имея 3 очка и не одержав ни одной победы. Три предыдущих встречи команда из Бобруйска проиграла.

22 мая «Белшина» сыграет в гостях с «Шахтером». 23 мая состоится матч «Витебск» – «Динамо» (Минск).

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