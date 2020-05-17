«Сельта» не оштрафовала Смолова за отъезд из Испании, а Систо заплатит 60 тысяч евро

Футбольный клуб «Сельта» не стал штрафовать Федора Смолова за то, что тот самовольно нарушил режим карантина и во время пандемии отправился из Виго в Москву.
Об этом сообщил в интервью РБК агент российского футболиста Герман Ткаченко.
«Смолова не оштрафовали», – заявил Ткаченко.
В то же время, газета El Mundo Deportivo сообщила, что другой футболист «Сельты» Пионе Систо был оштрафован на 60 тысяч евро за то, что во время карантина самовольно отправился в Данию. Это, кстати, самый большой штраф в истории клуба из Виго.
Смолов вернулся в Испанию 5 мая и уже возобновил тренировки с командой Оскара Гарсии.
Галисийцы арендовали Федора у московского «Локомотива» в конце января. До вынужденной паузы в чемпионате Испании 30-летний нападающий сыграл за «Сельту» 6 матчей в примере, забив 1 гол в выездной встрече против мадридского «Реала».
В активе 25-летнего полузащитника сборной Дании Систо 19 матчей и 2 гола в чемпионате-2019/20.
Тренер «Сельты» Гарсия публично критиковал обоих футболистов за решение покинуть Испанию, нарушив карантин.
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