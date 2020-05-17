Агент Лаксальта – об интересе «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара»: Пока никакой конкретики

Агент уругвайского полузащитника «Милана» Диего Лаксальта Ариэль Красоуски прокомментировал сообщения итальянской прессы об интересе к своему клиенту со стороны клубов российской премьер-лиги.
«Спартак»? Пока ничего конкретного, но они могут подтвердить свой интерес. У Диего всегда были поклонники в России: есть запросы на информацию, консультации, но пока ничего конкретного. То же самое касается «Краснодара» и «Локомотива». До сих пор нам не удавалось договориться с российскими клубами, но никто не знает, что будет будущем, кто знает. Если появится интересное предложение, мы проанализируем его вместе с «Миланом», – цитирует Красоуски Calciomercato.com.
27-летний Лаксальт в нынешнем сезоне на правах аренды провел в составе «Торино» 16 матчей и сделал 1 результативную передачу в серии А. 31 января уругваец вернулся в «Милан», но до вынужденной паузы в соревнованиях сыграл за красно-черных лишь 16 минут в первом кубковом полуфинале против «Ювентуса» (1:1 в Милане 13 февраля).
В данный момент трансферная стоимость Диего оценивается в 5,5 млн евро. Футболист играет на левом фланге и в центре полузащиты.
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