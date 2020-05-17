Игорь Ефремов: Было физически невозможно вставить 11 туров ФНЛ в существующие рамки Президент Футбольной национальной лиги объяснил решение о досрочном завершении первенства.

В эфире телеканала «Матч ТВ» президент ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о том, почему оказалось невозможно доиграть первенство.

«Нужно понимать, как эта ситуация развивалась, – отметил Ефремов. – Была создана рабочая группа, она состояла из президента Премьер-Лиги, из президента ПФЛ, мы достаточно подробно разрабатывали различные сценарии. Но на первом же этапе мы должны понимать: необходимо сыграть 11 туров в ФНЛ. Если вы посмотрите на календарь, который сейчас утвердила Премьер-Лига, то просто физически невозможно вставить 11 туров в существующие рамки. С учетом того, что РПЛ и календарь следующего сезона начинаются 2 августа.

На исполкоме было присутствие всех членов. Была подготовлена очень подробная презентация генеральным секретарем. Ни у одного члена исполкома после доклада не возникло вопросов и даже желания эти вопросы обсуждать. Просто невозможно доиграть. К дальнейшим историям, связанным с перелетами, медицинским протоколом, мы даже не дошли, потому что невозможно через два дня на третий вместить все туры, включая Кубок и стыковые матчи, в тот промежуток времени, который нам отвели».

Из-за пандемии коронавируса в первенстве ФНЛ удалось провести лишь 27 туров из 38. Волгоградский «Ротор» и «Химки», занявшие первое и второе места, в следующем сезоне должны выступить в РПЛ.