«Авангард» официально подтвердил переход из ФНЛ в ПФЛ У курского клуба нет денег для того, чтобы играть в первом дивизионе.

Футбольный клуб «Авангард» на своей странице в инстаграме опубликовал заявление о том, что в сезоне-2020/21 не будет выступать в первенстве ФНЛ. Курская команда будет понижена в классе и собирается играть во втором дивизионе (ПФЛ).

Вот, что сказано в заявлении клуба:

«Руководством футбольного клуба «Авангард» принято решение о переходе основной команды в Профессиональную футбольную лигу. Этот шаг позволит сохранить клуб в сложных экономических условиях. С финансовыми потерями в период пандемии столкнулись все российские регионы, в том числе и наша область. Это не могло не сказаться на курском «Авангарде», у которого нет богатого спонсора, а наполняемость бюджета на 80 процентов зависит от средств региональной казны.

Переход в ПФЛ – это возможность не только сохранить за «Авангардом» профессиональный статус, которого куряне не лишались ни разу за свою 62-летнюю историю, но и продолжить развитие клуба. «Авангард» будет финансироваться региональным бюджетом в объемах, достаточных для достойного выступления в ПФЛ. Также продолжатся поиски инвесторов, желающих поддержать футбольный клуб».

Чемпионат ФНЛ был завершен досрочно после 27 туров из 38. «Авангард» занял 13-е место, набрав 29 очков. Еще до того, как лига приняла решение с турнира снялся «Армавир», а «Луч» из Владивостока сообщил о том, что начнет сезон-2020/21 в третьем дивизионе.

Лучшее достижение в 62-летней истории курского клуба – выход в финал Кубка России сезона-2017/18. В решающем матче «Авангард» уступил в Волгограде «Тосно» со счетом 1:2. Спустя месяц команда из Ленинградской области была расформирована.