Федун рассказал об улучшении самочувствия Владелец «Спартака» борется с коронавирусом.

Леонид Федун сообщил о состоянии здоровья.

«Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», – рассказал владелец «Спартака» в интервью ТАСС.

О заражении 64-летнего Федуна коронавирусом стало известно 7 мая. В тот же день он был госпитализирован.