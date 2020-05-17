Федун рассказал об улучшении самочувствия

Леонид Федун сообщил о состоянии здоровья.
«Получше, спасибо. Нужно еще компьютерную томографию проходить, все остальное», – рассказал владелец «Спартака» в интервью ТАСС.
О заражении 64-летнего Федуна коронавирусом стало известно 7 мая. В тот же день он был госпитализирован.
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