«Бавария» в первом матче после рестарта в гостях обыграла «Унион Берлин» Роберт Левандовский забил 40-й гол в нынешнем сезоне.

Матч 26-го тура чемпионата Германии «Унион Берлин» – «Бавария» завершился со счетом 0:2.

На 40-й минуте Роберт Левандовски открыл счет, реализовав пенальти. 11-метровый заработал Леон Горецка, против которого нарушил правила сербский защитник Невен Суботич.

На 80-й итоговый успех мюнхенского клуба обезопасил французский защитник Бенжамен Павар, забив головой после углового Йозуа Киммиха.

С пятью победами подряд «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате бундеслиги, набрав 58 очков. «Унион» находится на 12-й строчке с 30 очками.

22 мая состоится берлинское дерби «Герта» – «Унион». 23 мая «Бавария» примет франкфуртский «Айнтрахт».

Левандовски с 26 голами возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. Всего в своих 34 матчах нынешнего сезона польский нападающий забил 40 мячей (еще 11 в Лиге чемпионов и 3 в Кубке Германии).

Завтра 18 мая в заключительном матче 26-го тура встретятся «Вердер» и «Байер» (начало в 21:30 по московскому времени).