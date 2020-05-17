Мануэль Нойер – о новом контракте с «Баварией»: Еще не договорились, но настроены оптимистично Ранее СМИ сообщали о том, что вратаря сборной Германии может заменить в Мюнхене Марк-Андре Тер Штеген.

Сегодня «Бавария» в своей первой игре после рестарта чемпионата Германии обыграла на выезде «Унион Берлин» со счетом 2:0. В послематчевом интервью вратарь мюнхенцев Мануэль Нойер рассказал о ходе переговоров по поводу нового контракта.

«Мы рады вернуться на поле, и тому, что возвращаемся домой с тремя очками, – отметил Нойер в интервью Sky Deutschland. – Думаю, мы заслужили победу. Мы много работали на тренировках, было тяжело после 9 недель без матчей

Что касается переговоров о контракте, то пока объявлять не о чем. Я счастлив быть в «Баварии», а «Бавария» рада видеть меня своем капитаном. Мы настроены оптимистично, но еще не договорились».

Эту информацию подтвердил и председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге:

«Переговоры идут хорошо. Я настроен оптимистично и ожидаю, что Мануэль скоро примет предложение «Баварии». Обе стороны удовлетворены. Считаю, что союз между Нойером и «Баварией» продолжится».

Нынешний контракт 34-летнего голкипера рассчитан до лета 2021 года. Ранее немецкая пресса писала о том, что мюнхенский клуб может попробовать приобрести у «Барселоны» Марка-Андре Тер Штегена.

Нойер перешел в «Баварию» из «Шальке» в июле 2011 года за 30 млн евро. С тех пор Мануэль сыграл за мюнхенский клуб 374 матча, пропустив 266 мячей и 192 раза сохранив ворота «сухими». В нынешнем сезоне он защищал ворота команды во всех 26 матчах чемпионата, 11 раз сохранив ворота в неприкосновенности и пропустив 26 мячей.