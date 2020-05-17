Борис Игнатьев: Если «Локомотив» не займет второе место, Кикнадзе и его команда должны уйти Бывший тренер сборной России прокомментировал расставание московского клуба с Юрием Семиным.

Борис Игнатьев, в прошлом помогавший Юрию Семину в «Локомотиве» и киевском «Динамо», считает, что генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе должен подать в отставку в том случае, если команда финиширует ниже второго места по итогам сезона-2019/20.

«Сейчас Мещеряков определил ситуацию так, что идет борьба за количество вкладываемых финансов, и дал понять, что нужно ужаться, – заявил Игнатьев в интервью «РИА Новости». – Разговор идет о больших деньгах, которые положены за второе место. Так что, если «Локомотив» не займет второе место, то надо либо вложить деньги, которые будут потеряны, либо покинуть клуб. Главная задача – возможность зарабатывать деньги, если второго места не будет, то руководство должно уходить.

Может, произойдет то, что случается в футболе часто, когда новому тренеру удается расшевелить ситуацию. Но если ситуация будет развиваться по другому сценарию, и второе место будет упущено, то генеральный директор и его команда должны покинуть клуб».

Контракт 73-летнего Семина с «Локомотивом» заканчивается 31 мая. 1 июня новым главным тренером команды станет 40-летний серб Марко Николич.

После 22 туров «Локомотив» занимает второе место, на 9 очков отставая от «Зенита» и опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

Две лучшие команды чемпионата России получают прямые путевки в групповой этап Лиги чемпионов.