Ханс-Дитер Флик: «Бавария» одержала заслуженную трудовую победу

Сегодня 17 мая «Бавария» в первом матче после рестарта чемпионата бундеслиги в гостях обыграла «Унион Берлин» со счетом 2:0, одержав пятую победу кряду. После встречи главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик дал оценку игре.
«Это была заслуженная трудовая победа, – цитирует Флика официальный сайт «Баварии». – Я должен поблагодарить свою команду за то, как она провела эти 90 минут. Наверное, вы уже слышали, что я говорил футболистам о том, что самое главное отыграть «на ноль». В итоге я доволен результатом».
«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате бундеслиги, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» 54.
Свой следующий матч команда Флика проведет в субботу 23 мая на своем поле против франкфуртского «Айнтрахта».
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