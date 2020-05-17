Ханс-Дитер Флик: «Бавария» одержала заслуженную трудовую победу Главный тренер мюнхенского клуба дал комментарий после матча против «Унион Берлин».

Сегодня 17 мая «Бавария» в первом матче после рестарта чемпионата бундеслиги в гостях обыграла «Унион Берлин» со счетом 2:0, одержав пятую победу кряду. После встречи главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик дал оценку игре.

«Это была заслуженная трудовая победа, – цитирует Флика официальный сайт «Баварии». – Я должен поблагодарить свою команду за то, как она провела эти 90 минут. Наверное, вы уже слышали, что я говорил футболистам о том, что самое главное отыграть «на ноль». В итоге я доволен результатом».

«Бавария» продолжает лидировать в чемпионате бундеслиги, набрав 58 очков. У ближайшего преследователя дортмундской «Боруссии» 54.

Свой следующий матч команда Флика проведет в субботу 23 мая на своем поле против франкфуртского «Айнтрахта».