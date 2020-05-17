Никлас Бендтнер: Я проиграл в покер шесть миллионов фунтов В начале года «Копенгаген» расторг контракт с бывшим нападающим «Арсенала» и «Ювентуса».

Бывший футболист сборной Дании Никлас Бендтнер рассказал о своем пристрастии к азартным играм.

«Я проиграл огромную сумму, играя в покер, – рассказал Бендтнер в интервью для документального фильма Bendtner & Philine производства Dplay. – С 19 лет я играл против профессионалов.

Сложно даже посчитать, сколько я проиграл. Это покажется нереальным, но я, наверное, проиграл где-то шесть миллионов британских фунтов.

Не то чтобы у меня были проблемы с азартными играми или покером. Для меня это было просто развлечением. В прошлом я часто решался играть по-крупному. Однажды ночью в Лондоне все вышло из-под контроля и могло закончиться очень плохо.

С того вечера я перестал играть в покер на крупные суммы. Сейчас я играю только ради самой игры. Если мы играем в покер с друзьями, то начинаем ставки со 100 датских крон».

100 датских крон равны около 1 000 рублей.

С 1 января нынешнего года 32-летний Бендтнер является безработным. 2 сентября прошлого года Никлас перешел из норвежского «Русенборга» в датский «Копенгаген» в качестве свободного агента, однако соглашение было расторгнуто посреди сезона. В шести матчах датского чемпионата бывший форвард национальной сборной провел на поле 213 минут, не забив ни одного гола.