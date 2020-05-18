Уткин поддержал идею объединения клубов «Тамбов» и «Нижний Новгород»

«Тамбов, соглашайтесь, - написал Уткин в телеграм-канале. - Все равно своей малине скоро конец. Соглашайтесь. Этот альянс предрешен. Нижнему без Тамбова, как пипису без правой руки. Никакого смысла жизни, никакого удовольствия и предназначения... Соглашайтесь. Но – торгуйтесь. Пусть обновленная команда сохранит историческое имя. «Тамбов» (Нижний Новгород). Или пусть платят».

Сообщения о возможном объединении «Тамбова» и «Нижнего Новгорода» появились 17 мая. Напомним, что тамбовчане проводят дебютный сезон в РПЛ и имеют неплохие шансы сохранить прописку в элитном дивизионе. Однако из-за отсутствия стадиона, соответствующего стандартам премьер-лиги, домашние матчи команда проводила на аренах ЧМ-2018. В начале сезона - в Саранске, с весны - в Нижнем Новгороде. Нижегородский клуб, в свою очередь, по итогам прерванного досрочно чемпионата ФНЛ-2019/20 в премьер-лигу не пробился, хотя ставил такую задачу.